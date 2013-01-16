Курьёзный случай в Скиделе: голова маленького ребёнка застряла в барабане

Новости Беларуси. Забавляясь с младшей сестрой Полиной, которой нет еще и года, 3-летний Захар надел ей на голову детский пластмассовый барабан. Родители малышей самостоятельно не смогли снять игрушку с головы дочери, пришлось вызвать спасателей.

По приезде сотрудники МЧС при помощи подручных средств освободили девочку из ловушки. После этого ребенка осмотрели медики – угрозы здоровью нет.

Это не первый случай, когда маленькие дети попадают в необычные «ловушки». Напомним, в октябре голова годовалого малыша застряла в металлическом чайнике. Как выяснилось, малыш играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Бабушка мальчика обратилась за помощью к спасателям, когда поняла, что самостоятельно извлечь внука из «ловушки» не может. Диаметр чайника составляет 17 сантиметров.

Сотрудники МЧС с помощью специальных инструментов сделали надрез в чайнике и освободили малыша. Мальчик не пострадал, в госпитализации необходимости не возникло.