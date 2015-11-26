Крушение вертолета в Красноярском крае: погибло 15 человек, 10 – в реанимации

Новости России. В Красноярском крае России выясняют причины крушения вертолёта МИ-8 в Туруханском районе. Следствие полагает, что воздушное судно могло упасть из-за перегрузки. Всего на борту было 25 человек. 10 из них погибли, остальные находятся в больнице.

Вертолет, перевозивший нефтяников, упал вблизи аэропорта. На месте крушения работают поисково-спасательные группы. Возбуждено уголовное судно.

Завтра в Красноярском края объявлен день траура по жертвам трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.