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Крушение вертолета в Красноярском крае: погибло 15 человек, 10 – в реанимации

26 ноября 2015 14:07
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Новости России. В Красноярском крае России выясняют причины крушения вертолёта МИ-8 в Туруханском районе. Следствие полагает, что воздушное судно могло упасть из-за перегрузки. Всего на борту было 25 человек. 10 из них погибли, остальные находятся в больнице.

Вертолет, перевозивший нефтяников, упал вблизи аэропорта. На месте крушения работают поисково-спасательные группы. Возбуждено уголовное судно.

Завтра в Красноярском края объявлен день траура по жертвам трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Крушение

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