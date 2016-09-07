Крушение самолета с ярославским ХК «Локомотив»: с момента трагедии прошло ровно 5 лет

Новости Беларуси. Ровно пять лет прошло со дня крупной катастрофы под Ярославлем. Тогда при крушении «Як-42» погибли более 40 человек, в том числе практически весь основной состав ярославской хоккейной команды «Локомотив». Уцелеть удалось лишь одному члену экипажа.

В числе погибших три белоруса: хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук, а также тренер по физподготовке Николай Кривоносов. Легендарных хоккеистов сегодня помнят и болельщики, и спортсмены. Руслан Салей, без преувеличения, хоккеист-легенда. Заслуженный мастер спорта, воспитанник минской хоккейной школы «Юность», участник Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Уже на следующий день после трагедии было объявлено об учреждении ежегодного турнира памяти. А с 2013 года Кубок страны по хоккею переименован в Кубок Руслана Салея.

Алексей Калюжный, экс-капитан сборной Беларуси по хоккею:

То, что проходит Кубок Руслана, мне кажется, это важная и большая вещь и для спорта, и для памяти, и для хоккея, и вообще, чтобы оценивать, что человек сделал за свою, к сожалению, короткую жизнь на этом свете. Для меня прежде всего Руслан – это друг, которого нет рядом.

Дмитрий Дудик, тренер по хоккею, экс-нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Боль для болельщиков, ведь мы потеряли капитана, хорошего игрока. Я хорошо помню тот день, когда случилась трагедия. Я лично был знаком не только с Русланом Салеем. В той авиакатастрофе погиб еще Николай Кривоносов.

Руслан Салей был похоронен 10 сентября в белорусской столице. На почетной аллее Московского кладбища, на могиле знаменитого хоккейного защитника, и сегодня цветы и лампады. Близкие и родные, друзья и знакомые пришли почтить память легендарного спортсмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.