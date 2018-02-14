Криминальный талант. Мошенницам из интернет-магазина «Маргаритка» грозит 10 лет тюрьмы

Новости Беларуси. Уголовное дело о мошенничестве в интернет-магазине «Маргаритка» направлено в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовное дело о мошенничестве в интернет-магазине «Маргаритка» направлено в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двум женщинам, которые организовали нелегальный бизнес в социальных сетях, грозит до 10 лет тюрьмы. Напомним, в преступной схеме фигурируют мать и дочь. Они предлагали товары покупателям на различных интернет-платформах гораздо дешевле, чем на рынке, но просили полную предоплату. Товары клиентам не доставляли, а вырученные деньги присваивали себе. Таким образом, сумма чистой прибыли злоумышленниц составила более полутора миллионов рублей.
Дмитрий Брылев, официальный представитель генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
По делу проходит значительное количество потерпевших, 1234 человек если быть точным. В основном это жители Минска и Слуцка, значительная их часть – молодые женщины, находящиеся в отпуске по воспитанию ребенка в возрасте до 3-х лет.
Сейчас женщины находятся под стражей. Одна из них ранее привлекалась законом за мошенничество, однако, это и после этого она продолжила вести нелегальный бизнес.