Криминальный эксперимент: съемочная группа СТВ «расследовала» кражу в витебской квартире

Новости Беларуси. Криминальный эксперимент для журналистов. Съемочная группа СТВ «расследовала» кражу в витебской квартире. Вместе с профессиональными следователями и экспертами, они снимали отпечатки пальцев, составляли фоторобот, опрашивали свидетелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока девушка отдыхала в санатории, в ее квартиру проник неизвестный. Спустя 2 часа допроса с пристрастием узнаем: ключи из сумки незаметно похитил ее новый курортный знакомый. Такова легенда следственно-журналистского эксперимента.

Екатерина Иванец, «потерпевшая», участник эксперимента:

Я захожу, смотрю: открыт шкаф, открыт сейф, денег нет.

Для начала необходимо осмотреть место происшествия. Следователь описывает каждую деталь. Эксперты ищут улики.

В чемодане эксперта около сотни предметов. Среди прочих, мы нашли даже лак для волос. Который журналистки используют его по прямому назначению, а эксперты – для фиксации следов.

В помещении же следы изымаются совершенно другим способом. И чтобы их найти порой приходится буквально исползать всю квартиру. Далее ищем «пальчики».

Найденный отпечаток отправляем на экспертизу. И тут же составляем фоторобот предполагаемого преступника. Нам повезло: его видела соседка «потерпевшей». Обычные люди даже не догадываются, насколько тяжело сделать портрет злоумышленника. Это занимает от 2 часов до нескольких суток! В базе – 16 тысяч элементов лица. Только носов 900. И даже свой журналистский, сунутый в экспертные дела, на глаз не найдешь.

Наталья Киселева, старший эксперт Витебского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Был у нас случай, когда мужчина пришел к нам, мы составляли очень долго с ним субъективный портрет. Он в итоге сказал, что совсем ничего не похоже. Так как у нас город художников, он сказал: давайте я сам нарисую. Дома нарисовал.

Инна Горбачева, официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области:

Зачастую под короткой фразой «проводятся следственные действия» скрывается огромная работа. Осмотр места происшествия может проводиться от нескольких часов до нескольких суток.

Олег Карелин, начальник Витебского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

В художественных фильмах роль экспертов-криминалистов играют профессиональные актеры. А сегодня эту роль примерили на себя профессиональные журналисты.

И наша съемочная группа с заданием справилась на «отлично». Ведь найденный отпечаток пальца обнаружили в базе данных уже через 20 минут. А значит, парень из санатория теперь главный подозреваемый.