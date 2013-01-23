Константин Меладзе будет содержать двоих детей, мать которых скончалась в ДТП

Новости Украины. Расследование ДТП, участником которого стал продюсер и композитор Константин Меладзе продолжается. Напомним, трагедия произошла 27 декабря на 32-м километре трассы Киев – Обухов. Пострадавшая скончалась на месте.

Василий Чеснаков, родственник погибшей:

27 декабря Анна готовилась к Новому году и ездила за продуктами в супермаркет. Дети остались у бабушки, которая живет рядом. Вернулись. Она поставила сумки и сказала, что пойдет проведет подругу на маршрутку. Подруга уехала, а дальше вы все знаете...

Тем временем Меладзе, повинный в гибели 30-летней медсестры, пообещал содержать двоих ее детей-сирот вплоть до достижения ими совершеннолетия. У женщины осталось двое малышей: пятилетний сын Даниил и двухлетняя дочь Софья.

Руководство МВД Украины при этом уверяет: несмотря на отказ от претензий к Меладзе со стороны родственников погибшей, срок ему отбыть придётся: до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Тем более что скорость Lexus была не менее 120 километров в час.

В украинских СМИ появилась информация, что композитор и продюсер Меладзе может покинуть шоу-бизнес. По данным журналистов, он вполне может принять такое решение в связи со страшным ДТП.