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Конина вместо говядины обнаружена в продукции 3 мясоперерабатывающих заводов Польши

28 февраля 2013 09:49
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Новости Польши. Мясной скандал разгорается в Польше. В продукции 3 мясоперерабатывающих заводов вместо говядины обнаружена конина. Материалы по данному факту переданы в прокуратуру.

Так называемый «мясной скандал» разгорелся в Европе в конце января. В полуфабрикатах из говядины была обнаружена конина. В настоящее время такие продукты обнаружены в 22 из 27 государств ЕС.

Правительства этих стран утверждают, что изъятая продукция не опасна для человека. Эксперты указывают, что мясо могло содержать фенилбутазон. Это вещество во многих странах запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Еда

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