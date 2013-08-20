КГБ возбудил уголовное дело о хищении асфальтобетонной смеси, предназначенной для МКАДа. В числе подозреваемых - руководитель минского предприятия

Новости Беларуси. Комитет Госбезопасности Беларуси возбудил уголовное дело о хищении асфальтобетонной смеси. В числе подозреваемых - один из руководителей предприятия и сотрудник частной строительной компании столицы.

Материал предназначался для Минской кольцевой авто-дороги. Общая стоимость похищенного - 600 млн рублей.

Коммерсанты планировали продать смесь. В качестве вознаграждения, по материалам следствия, фигуранты дела получили от руководителей коммерческой структуры 20 тысяч долларов и были задержаны с поличным. Сейчас они находятся в СИЗО. Ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.