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КГБ возбудил уголовное дело о хищении асфальтобетонной смеси, предназначенной для МКАДа. В числе подозреваемых - руководитель минского предприятия

20 августа 2013 17:28
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Новости Беларуси. Комитет Госбезопасности Беларуси возбудил уголовное дело о хищении асфальтобетонной смеси. В числе подозреваемых - один из руководителей предприятия и сотрудник частной строительной компании столицы.
 
Материал предназначался для Минской кольцевой авто-дороги. Общая стоимость похищенного - 600 млн рублей.
 
Коммерсанты планировали продать смесь. В качестве вознаграждения, по материалам следствия, фигуранты дела получили от руководителей коммерческой структуры 20 тысяч долларов и были задержаны с поличным. Сейчас они находятся в СИЗО. Ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
# происшествия # Криминал # Хищение

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