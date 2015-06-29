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КГБ Беларуси раскрыл крупнейшую в стране преступную группу, действовавшую в сфере международных электронных платежей

29 июня 2015 13:26
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Новости Беларуси. 3 миллиона долларов мимо кассы. КГБ Беларуси раскрыл крупнейшую в стране преступную группу, действовавшую в сфере международных электронных платежей. Злоумышленники были хорошо законспирированы. Они применяли каналы шифрованной связи, сложную схему электронных кошельков платежных систем, сим-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на подставных людей, в том числе иностранцев. В итоге незаконный оборот денежных средств составил более 54 млрд. рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дмитрий Побяржин, начальник пресс-службы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Идентифицировано около 50 клиентов организованной преступной группы. Обнаружено и изъято специальное электронное оборудование, которое использовалось для проведения платежей и перераспределению финансовых потоков. Наличные денежные средства, пластиковые карты белорусских и зарубежных банков, наркотические вещества.     

# происшествия # Мошенничество # Дмитрий Побяржин

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