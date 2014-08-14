Казус в прямом эфире: гигантский паук влез в камеру и убил муху, перекрыв сюжет новостей

Новости Шотландии. Шотландские телезрители вместо выпуска утренних новостей наблюдали странную картину в прямом эфире.



Пока ведущий Грэм Стюарт рассказывал об отставке директора одного из культурных фестивалей, в углу экрана можно было наблюдать гигантского паука, набросившегося на муху.

Насекомое соорудило паутину прямо на камере.

Странно, но ни операторы, ни кто-либо другой не заметил, что паук сплёл паутину прямо перед объективом.

Видеозапись этого выпуска новостей разлетелась по социальным сетям. Коллеги обратились к Грэму Стюарту за комментариями.

Однако телеведущий признался, что сам узнал историю о незваном госте в кадре из «Твиттер».

Грэм Стюарт, телеведущий:

Надеюсь, наши телезрители не прервали свой завтрак из-за этого, паук-то уж точно этого не сделал.