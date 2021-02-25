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«Каждому отводилась определённая роль». В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры

25 февраля 2021 14:22
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Новости Беларуси. В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры. При себе у них нашли около 2 граммов марихуаны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Каждому отводилась определённая роль». В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры-1

Они успели разложить более 50 закладок наркотического вещества в городском парке. Дома у одного из задержанных обнаружили более 300 граммов наркотика, а также фасовочные материалы для упаковки.

«Каждому отводилась определённая роль». В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры-4

Оперативники установили, что молодые люди работали на наркорынок около четырех месяцев. По словам подозреваемых, те хотели хорошо заработать.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

«Каждому отводилась определённая роль». В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры-7

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
Несмотря на то, что несовершеннолетние жили в достаточно обеспеченных семьях, соблазн легких преступных денег переборол здравый смысл. Первоначально молодые люди работали мелкими закладчиками, а после стали оптовыми курьерами. Парни действовали сообща, каждому отводилась определенная роль: один фасовал наркотик, второй его прятал. Правоохранители задержали молодых людей с поличным.

«Каждому отводилась определённая роль». В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры-10

Правоохранители отмечают: несовершеннолетние наиболее уязвимы к противоправным действиям. За наркоторговлю грозит лишение свободы до 25 лет.

# Наркотики # происшествия # Александр Сазонов # Фотофакт

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