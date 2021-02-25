«Каждому отводилась определённая роль». В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры

Новости Беларуси. В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры. При себе у них нашли около 2 граммов марихуаны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они успели разложить более 50 закладок наркотического вещества в городском парке. Дома у одного из задержанных обнаружили более 300 граммов наркотика, а также фасовочные материалы для упаковки.

Оперативники установили, что молодые люди работали на наркорынок около четырех месяцев. По словам подозреваемых, те хотели хорошо заработать. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Несмотря на то, что несовершеннолетние жили в достаточно обеспеченных семьях, соблазн легких преступных денег переборол здравый смысл. Первоначально молодые люди работали мелкими закладчиками, а после стали оптовыми курьерами. Парни действовали сообща, каждому отводилась определенная роль: один фасовал наркотик, второй его прятал. Правоохранители задержали молодых людей с поличным.