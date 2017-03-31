Кадры с места ДТП и комментарии врача. Последствия столкновения автобуса с белорусами и легковушки под Львовом

Новости Беларуси. Полиция Львовской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием белорусского туристического автобуса. На его борту находились более 40 наших соотечественников. Рейс следовал из Минска в Буковель, как выяснилось, ему навстречу вылетела легковушка.

Среди белорусских туристов погибших нет, но многие из них получили травмы. Так, 12 человек были доставлены в клиническую больницу города Львова. Одному из пассажиров – мужчине 1988 года рождения – потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Стояновский, заместитель главного врача 8-й клинической больницы города Львова (Украина):

Один из пациентов госпитализирован. Ему потребовалось оперативное вмешательство. У мужчины сочетанная травма. Есть переломы и повреждение грудной клетки. Требуется стационарное лечение. Остальным пациентам была оказана амбулаторная помощь в травмпункте.

Между тем, местная полиция продолжать разбираться в обстоятельствах ДТП. При столкновение стало фатальным для двух человек: пассажира и водителя легковушки.