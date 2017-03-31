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Кадры с места ДТП и комментарии врача. Последствия столкновения автобуса с белорусами и легковушки под Львовом

31 марта 2017 13:32
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Новости Беларуси. Полиция Львовской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием белорусского туристического автобуса. На его борту находились более 40 наших соотечественников. Рейс следовал из Минска в Буковель, как выяснилось, ему навстречу вылетела легковушка.

Кадры с места ДТП и комментарии врача. Последствия столкновения автобуса с белорусами и легковушки под Львовом-1

Кадры с места ДТП и комментарии врача. Последствия столкновения автобуса с белорусами и легковушки под Львовом-3

Кадры с места ДТП и комментарии врача. Последствия столкновения автобуса с белорусами и легковушки под Львовом-5

Кадры с места ДТП и комментарии врача. Последствия столкновения автобуса с белорусами и легковушки под Львовом-7

Среди белорусских туристов погибших нет, но многие из них получили травмы. Так, 12 человек были доставлены в клиническую больницу города Львова. Одному из пассажиров – мужчине 1988 года рождения – потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры с места ДТП и комментарии врача. Последствия столкновения автобуса с белорусами и легковушки под Львовом-10

Игорь Стояновский, заместитель главного врача 8-й клинической больницы города Львова (Украина):
Один из пациентов  госпитализирован. Ему потребовалось оперативное вмешательство. У мужчины сочетанная травма. Есть переломы и повреждение грудной клетки. Требуется стационарное лечение. Остальным пациентам была оказана амбулаторная помощь в травмпункте.

Между тем, местная полиция продолжать разбираться в обстоятельствах ДТП. При столкновение стало фатальным для двух человек: пассажира и водителя легковушки.

# происшествия # Авария в Украине # Игорь Стояновский

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