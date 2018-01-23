Кабина дизель-поезда загорелась в Кобринском районе. Названа вероятная причина возгорания

Новости Беларуси. Причины возгорания пассажирского состава выясняют в Брестском областном управлении МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в Кобринском районе, в полукилометре от железнодорожной станции Городец.

Горел дизель-поезд сообщением Брест-Центральный-Пинск. Огонь вспыхнул в хвостовой части. К приезду спасателей 50 человек смогли самостоятельно эвакуироваться. Пламя удалось ликвидировать буквально в считанные минуты.

Чтобы продолжить путь, поезд прицепили к магистральному тепловозу. На конечный пункт состав прибыл с опозданием на полтора часа. По версии спасателей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.