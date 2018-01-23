Огонь повредил кабину машиниста. Ликвидировано возгорание дизель-поезда «Брест – Пинск»
Новости Беларуси. Спасатели ликвидировали возгорание в поезде «Брест – Пинск».
По информации МЧС, вечером 22 января произошло задымление в головном моторном вагоне дизель-поезда в Кобринском районе.
До приезда спасателей из состава самостоятельно эвакуировались 50 пассажиров. Никто не пострадал.
Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил кабину машиниста головного вагона. Вагон, который получил повреждения, отбуксировали на запасной путь. Шесть других вагонов были прицеплены к тепловозу и направились в сторону Пинска.
Устанавливается причина пожара. Одна из основных рассматриваемых версий – это короткое замыкание электропроводки.
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