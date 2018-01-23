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Огонь повредил кабину машиниста. Ликвидировано возгорание дизель-поезда «Брест – Пинск»

23 января 2018 07:49
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Новости Беларуси. Спасатели ликвидировали возгорание в поезде «Брест – Пинск».

По информации МЧС, вечером 22 января произошло задымление в головном моторном вагоне дизель-поезда в Кобринском районе.

До приезда спасателей из состава самостоятельно эвакуировались 50 пассажиров. Никто не пострадал.

Огонь повредил кабину машиниста. Ликвидировано возгорание дизель-поезда «Брест – Пинск»-1

Фото: МЧС

Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил кабину машиниста головного вагона. Вагон, который получил повреждения, отбуксировали на запасной путь. Шесть других вагонов были прицеплены к тепловозу и направились в сторону Пинска.

Устанавливается причина пожара. Одна из основных рассматриваемых версий – это короткое замыкание электропроводки.

Огонь повредил кабину машиниста. Ликвидировано возгорание дизель-поезда «Брест – Пинск»-4

Фото: МЧС

В конце ноября 2017 года в Жлобине произошло ЧП на железной дороге.

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# происшествия # Пожар # Фотофакт

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