Огонь повредил кабину машиниста. Ликвидировано возгорание дизель-поезда «Брест – Пинск»

Новости Беларуси. Спасатели ликвидировали возгорание в поезде «Брест – Пинск». По информации МЧС, вечером 22 января произошло задымление в головном моторном вагоне дизель-поезда в Кобринском районе. До приезда спасателей из состава самостоятельно эвакуировались 50 пассажиров. Никто не пострадал.

Фото: МЧС

Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил кабину машиниста головного вагона. Вагон, который получил повреждения, отбуксировали на запасной путь. Шесть других вагонов были прицеплены к тепловозу и направились в сторону Пинска. Устанавливается причина пожара. Одна из основных рассматриваемых версий – это короткое замыкание электропроводки.

Фото: МЧС