Из-за снегопада электрички и поезда приходят в Минск с опоздание на 60-90 минут

Новости Беларуси. Движение в Минске из-за снегопадов затруднено. С опозданием на час-полтора идут поезда и электрички.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем, особенно во дворах и на стоянках.

Коммунальные службы расчищают улицы, а также убирают снег с кровель. Опасные места вблизи крыш, где возможно образование сосулек, оградили. Столбик термометра сегодня опустится до минус 15. А к середине недели, по прогнозам синоптиков, будет еще холоднее, морозы усилятся до 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.