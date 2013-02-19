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Из-за прорыва теплотрассы один из районов Гомеля остался без отопления

19 февраля 2013 13:19
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Новости Беларуси. Авария на теплотрассе в Гомеле. Советский район города, в котором проживает более 170 тысяч человек, оказался отключен от отопления. Прорыв трубы произошел в полдень, предположительная причина – коррозия металла.

В зоне отключения – более полусотни школ и дошкольных учреждений, три бассейна, сотни жилых многоэтажек. Правда, как уверяют коммунальщики, потребители не почувствуют последствий аварии. В ближайшие часы систему обещают запитать по резервной схеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Починок, главный инженер Гомельских тепловых сетей:
Данный участок локализирован. Мы планируем в ближайшее время по резервной ветке запитать потребителей, находящихся на этом участке трубы.
Ремонт данного участка планировался. По реконструкции. Но в виду определенного состояния с финансовыми средствами он не был переложен в прошлом году. В этом году он будет отреконструирован и заменен.

# Техногенные катастрофы

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