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Из-за пассажира, которому стало плохо, вынужденную посадку в аэропорту «Минск» совершил самолет российской авиакомпании

03 декабря 2014 08:00
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Новости Беларуси. Российский авиапассажир, которому в Минске была оказана экстренная медицинская помощь, вернулся на родину. 

Напомним, 2 декабря в Национальном аэропорту вынужденную посадку совершил самолет рейса «Москва-Калининград». 

Экипаж лайнера принял такое решение, чтобы оказать срочную медицинскую помощь одному из пассажиров.

Во время полета пожилому мужчине стало плохо. Как выяснилось, незадолго до перелета он перенес инсульт. В аэропорту белорусской столицы борт встречала машина реанимации, мужчину удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ирина Казанева, заведующий приемным отделением УЗ «39-я городская клиническая больница»:
В 21.21 гражданин Виноградов был доставлен из аэропорта Минск-1 с диагнозом «Состояние после обморока». На момент осмотра состояние удовлетворительное, жалобы на эпизод потери сознания в самолете. Возможно, был судорожный приступ. В экстренной госпитализации не нуждается. Отпущен домой с рекомендациями   

# Самолет # происшествия # Ирина Казанева

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