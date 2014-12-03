Из-за пассажира, которому стало плохо, вынужденную посадку в аэропорту «Минск» совершил самолет российской авиакомпании

Новости Беларуси. Российский авиапассажир, которому в Минске была оказана экстренная медицинская помощь, вернулся на родину.

Напомним, 2 декабря в Национальном аэропорту вынужденную посадку совершил самолет рейса «Москва-Калининград».

Экипаж лайнера принял такое решение, чтобы оказать срочную медицинскую помощь одному из пассажиров.

Во время полета пожилому мужчине стало плохо. Как выяснилось, незадолго до перелета он перенес инсульт. В аэропорту белорусской столицы борт встречала машина реанимации, мужчину удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Казанева, заведующий приемным отделением УЗ «39-я городская клиническая больница»:

В 21.21 гражданин Виноградов был доставлен из аэропорта Минск-1 с диагнозом «Состояние после обморока». На момент осмотра состояние удовлетворительное, жалобы на эпизод потери сознания в самолете. Возможно, был судорожный приступ. В экстренной госпитализации не нуждается. Отпущен домой с рекомендациями