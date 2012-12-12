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Из-за обрушения кровли в Кировске погибла мать двоих детей

12 декабря 2012 18:01
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Новости Беларуси. Более 240 населенных пунктов обесточены в Гомельской и Могилевской областях.  Обрыв проводов произошел из-за налипания снега и падения деревьев на линии электропередачи. Последствия природной стихии  ликвидируют более 40 аварийных бригад.

К электрикам на помощь направлены лесники и спасатели. При этом в Гомельской области число обесточенных пунктов возросло до 188. И это не только небольшие деревни и городки. Света нет в некоторых районах Мозыря и Светлогорска. А в Кировске Могилевской области в результате обрушения кровли погибла 30-летняя местная жительница, мать двоих детей. Кровля обрушилась под тяжестью снега.

Тем временем, снежный покров растет. По прогнозам синоптиков к выходным он местами может достичь полуметра. Особо сложная ситуация на востоке страны. И осадки не прекратятся до  конца недели.

На дорогах скорость движения потока сократилась, повысилась аварийность. Часто возникают заторы, особенно на оживленных магистралях.  В сводках фигурируют столкновения и снежные заносы.

ГАИ просит водителей не парковать машины вдоль обочин. На трассах работает снегоуборочная техника.  В минувшие сутки дороги республики расчищали более 800 машин. К уборке рекомендуют активнее привлекать и самих жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Хочется обратиться к гражданам, чтобы, если есть какие-то места, где не произведена уборка, чтобы мы своевременно владели информацией. Можно обращаться на диспетчерские службы жилищных организаций, есть «горячие» телефонные линии в каждом районе, есть сайты в каждом районе, поэтому эта информация, если у нас будет, мы будем очень благодарны.

# происшествия # Снегопады

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