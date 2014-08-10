Из-за аномальной жары в Беларуси резко падает уровень воды в реках, горят леса и торфяники

Новости Беларуси. Аномальная жара и красный уровень опасности на юго-западе Беларуси. Зной и сегодня, 4 августа не покинет страну. Только на северо-востоке синоптики обещают небольшую передышку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А минувший уик-энд и вовсе запомнился белорусам температурными рекордами. Так, в Минске столбик термометра вплотную приблизился к отметке 36 градусов. Таким образом установлен новый температурный максимум за весь период метеонаблюдений.

Жара в Беларуси уже принесла и немало неприятностей. Так, в Витебске приостановлено движение теплоходов по Двине. Это связано с резко упавшим уровнем воды в реке. А в Гомельской области специалисты заявляют о самом высоком уровне пожароопасности. Только в Жлобинском районе за один день выгорело почти 10 га леса.

Горят леса и торфяники в Минской области. За эти выходные пожарными были ликвидированы 6 очагов. Сильнее всего от аномальной погоды пострадал Червенский район. Сотрудники МЧС потушили здесь сразу два пожара: горели лес и трава. К счастью, никто не пострадал.

Анастасия Швайбович, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС:

За воскресенье зафиксированы загорания в Червенском, Солигорском, Логойском и Дзержинском районах. Хотелось бы напомнить нашим гражданам, что за выжигание сухой растительности, трав на корню, пожнивных остатков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 40 базовых величин, за разведение костров в запрещенных местах — до 12 базовых величин.

19 пожаров в экосистемах Гомельщины зафиксированы всего за 24 часа. Огонь уничтожил 9 гектаров леса, на восстановление которых понадобится не менее двадцати лет. Горели торфяники и заросли кустарника. Сушь такая, что кажется лес готов вспыхнуть в любую минуту без особых на то причин.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Областная подсисистема приведена в режим повышенной готовности. Созданы оперативные штабы. Мы работаем в усиленном режиме, готовы к любой чрезвычайной ситуации. Но напомню, что во многом она зависит от человеческого фактора. Ситуация схожая с пожарами в России в 2010 году, где из-за людей сгорали целые деревни.

В условиях готовности номер один самое важное - оперативное обнаружение опасности. Количество авиапатрулей только На Гомельщине в эти дни увеличено в 2-3 раза.

Александр Добриян, СТВ:

Наиболее эффективным методом мониторинга по-прежнему остаётся авианаблюдение. С высоты в 450 метров самая непроходимая чаща как на ладони. Заметен даже небольшой костёр.

Вот это дымит тот самый пожар, уничтоживший в Жлобинском районе 9 гектаров леса. Молодняк сосны вспыхнул как порох — огонь двигался с колоссальной скоростью. А это уже горит стерня на поле в том же Жлобинском районе. Позже стало известно: огонь уничтожил 10 гектаров убранного поля и работавший на нём трактор. На этот раз спасателям удалось отсечь огонь от леса, уберечь скот на соседней ферме и отстоять населённый пункт.

Сергей Мышко, начальник гомельского авиаотделения «Беллесавия при МЧС Республики Беларусь»:

Чаще всего пожары вблизи водоемов, рек, озер. Много отдыхающих. В основном сказывается алкоголь. Когда человек выпьет, не всегда думает, поэтому ближе к вечеру наибольшее количество пожаров и с самого утра.

Поведение спасающихся от жары в Гомельской области мало чем отличается от отношения к собственной безопасности жителей других регионов страны. Места, где есть большая вода, сейчас самые популярные. Изнурённых зноем соотечественников нередко приходится спасать от них же самих.

Водолазом Аркадий работает пять лет. Из года в год он наблюдает, как отдыхающие наступают на одни и те же грабли.

Аркадий Деркач, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро»:

Вчера был вызов, что пропал человек. В 6 утра я поднял его. Он нарушил, заплыл за буйки, не доплыл не до острова, не до берега. Утонул парень лет 20-25.

Редкий случай, но парень, решивший переплыть озеро, был трезв, видимо, просто не рассчитал силы. Причины, почему тонут даже подготовленные пловцы различны.

За прошлую неделю в Беларуси утонуло три десятка человек. А сегодня трагедия случилась в Буда-Кошелевском районе Гомельской области: Днепр унес жизнь восьмилетнего мальчика. В опасный сезон ОСВОД работает в усиленном режиме.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

На каждой спасательной станции круглосуточно работает полная смена бригада: водолазы, медсестра, начальник станции.

Синоптики обещают: жара в Беларуси задержится еще на неделю. Если судить по предыдущей семидневке, то это ещё могут быть тридцать смертей и под сотню пожаров. Станут ли эти страшные цифры действительностью, зависит от каждого из нас.

Так проводят эти выходные отдыхающие в Минской области. А ведь даже заходить в леса по всей стране запрещено, не то, что костры жечь – огонь нельзя разводить ни в оборудованной зоне отдыха, ни в мангале, ни на земле.

Александр Миронович, главный лесничий ГЛУ «Минский лесхоз»:

Вы будете привлечены к административной ответственности. В случае, если откажетесь, не предоставите свои личные данные – вы можете быть задержаны до 3 часов для установления вашей личности.

Если здесь хотя бы понятно, чью личность устанавливать, то в метрах в 20 мы зафиксировали чудо – самозажжение костра. Никто не хотел признавать авторство той искры, из которой возгорелось пламя.

С лесничими лучше не спорить. Признаете вину сразу – штраф до 75 тысяч, нет – дело пойдёт в суд, и уже там определят сумму ущерба, нанесённого лесу. В нём сейчас можно появляться, только, если там пролегает единственная дорога к населённому пункту. Никаких походов к лесным водоёмам – забываем про эти места купания. Отдыхаем только на пляжах без деревьев и кустов.

Неосторожное обращение с огнём, скорее всего, стало причиной и крупного торфяного пожара под Минском. Такие возгорания очень опасны – под землёй огонь может долго тлеть и распространяться на большие расстояния.

После того, как всё потушили – территорию осмотрели при помощи «беспилотника», чтобы убедиться, что не осталось очагов. С воздуха и начало пожаров быстрее можно заметить, поэтому сейчас такой мониторинг проводят чаще.

Роман Гацуро, заместитель директора по организации летной работы Республиканского унитарного предприятия авиационной охраны лесов «Беллесавиа»:

В связи с высоким классом пожарной опасности, который установился в стране, выполняются полёты двукратно, два вылета делают. В среднем, от пяти до 10 пожаров за день может обнаруживаться.

В особый режим приведена вся Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - все силы и средства соответствующих подразделений МЧС, МВД и Вооруженных Сил. Леса патрулируют круглосуточно, усилен контроль и на прилегающих автодорогах.

Анастасия Швайбович, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС Республики Беларусь:

Основной причиной пожаров в природных экосистемах является неосторожное обращение с огнем самого человека. В частности, это выброшенный окурок из машины, что привести к возгоранию леса. Также это выброшенные стеклянные бутылки.

Ирина Живаева, СТВ:

Вот такой окурок может обойтись вам в 75 тысяч рублей – столько составит сумма штрафа, если вы выбросите незатушенную сигарету в неположенном месте – сейчас, в пожароопасный период – например, в полях или в лесах.

Свою маленькую битву за урожай ведут и дачники. С огоньком. Часто сжигают мусор. Спасатели и за ними усилили контроль - проводят рейды.

Штраф за подобное может составить до 4,5 миллионов рублей. А вот жители деревень, прилегающих к лесам – более сознательны. Ведь загорись что в насаждениях – пострадают и они.

Лесничие и спасатели также просят не заниматься самодеятельностью – видите пожар – не тушите сами, звоните 101 или 112. Вот в Брестской области мужчина пытался потушить солому и получил серьезные ожоги. Хотите помочь – лучше в профилактике.

Денис и его команда идут на помощь отдыхающим. Местные школьники, на каникулах решили помочь взрослым. Денис – самый младший – всего 11 лет

Стать таким волонтёром легко – нужно просто обратиться в лесничество. Потом - ходить по домам, местам отдыха – напоминать людям о правилах безопасности.