Из ювелирного магазина в Петрикове среди бела дня похищен товар на сумму в 200 млн рублей

Новости Беларуси. Из единственного ювелирного отдела на весь Петриковский район похищены драгоценности на сумму в 200 млн белорусских рублей. Злоумышленник действовал в открытую, как говорится, среди бела дня. Незамеченным вор не остался – его видели несколько человек. Но он до сих пор не задержан.

Задний двор единственного в Петрикове ювелирного магазина ничем не примечателен. Он доступен со всех сторон. Здесь иногда собираются любители выпить из соседних дворов. Однако сами продавцы магазина этой дверью практически никогда не пользовались. Именно этот путь и избрал злоумышленник. С улицы он попал сначала в складские помещения, а отсюда прямиком в торговый зал.

В момент кражи магазин был закрыт на обед. Сигнализация на это время не включается. Когда в секции орудовал вор, заведующая магазином была совсем рядом: сдавала выручку в банк, всего в нескольких метрах от магазина.

Людмила Сокол, заведующая магазином:

Ювелирные изделия были в витринах. Здесь – золото, здесь – серебро.

Точная сумма ущерба пока уточняется. А вот время, за которое была совершена кража, известно – менее 10 минут. При этом, чтобы попасть внутрь магазина, вор сломал пять навесных замков. Несколько женщин из окон напротив видели все происходящее. Они приняли вора за грузчика магазина.

Свидетельница:

Я видела только задний план. Черное пальто, черная шапочка. Он действовал спокойно, поэтому и не вызвал подозрения. Как вот у нас дома замок бывает заест, так и он крутил.

Когда женщины сообразили что к чему и вызвали милицию, вор уже покинул здание магазина.

Сергей Рагозик, начальник Пектриковского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Преступление было подготовлено. Все было совершено в течение 10 минут. Преступник вышел через эту дверь и на месте преступления оставил орудие – металлический прут.

По горячим следам преступника задержать не удалось. Ведется розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рагозик, начальник Пектриковского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Действия преступника квалифицируются по ст. 205 ч. 4 Уголовного Кодекса Республики Беларусь по признаку, квалифицирующему совершение кражи в особо крупном размере. Наказание за данное преступление предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Это не первое ювелирное дело на Полесье. В декабре в соседних с Петриковом Житковичах из ювелирного отдела были похищены украшения на 70 миллионов. Правда, следствие пока не склонно проводить параллели между этими двумя инцидентами.