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Из Испании экстрадирован белорус, его обвиняют в налоговых преступлениях

14 января 2022 06:19
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Новости Беларуси. Новость по линии Интерпола. Из Испании экстрадирован белорус, обвиняемый в налоговых преступлениях. 46-летнего махинатора доставили из Барселоны. Четыре года он находился в международном розыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из Испании экстрадирован белорус, его обвиняют в налоговых преступлениях-1

Алексей Вершель, заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси:  
На протяжении нескольких лет он руководил преступной группой, контролировавшей порядка 50 лжепредпринимательских структур, созданных на территории Минска и Минской области, чья противоправная деятельность повлекла причинение государству ущерба в виде неуплаты налогов на общую сумму более 1 миллиона рублей. Рассмотрев направленную белорусской стороной просьбу о выдаче разыскиваемого, компетентный суд Испании счел представленные нами доводы, без всяких сомнений, убедительными и принял решение об экстрадиции преступника в Беларусь.  

# Криминал # происшествия # Алексей Вершель # Фотофакт

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