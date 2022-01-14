Из Испании экстрадирован белорус, его обвиняют в налоговых преступлениях

Новости Беларуси. Новость по линии Интерпола. Из Испании экстрадирован белорус, обвиняемый в налоговых преступлениях. 46-летнего махинатора доставили из Барселоны. Четыре года он находился в международном розыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Вершель, заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси:

На протяжении нескольких лет он руководил преступной группой, контролировавшей порядка 50 лжепредпринимательских структур, созданных на территории Минска и Минской области, чья противоправная деятельность повлекла причинение государству ущерба в виде неуплаты налогов на общую сумму более 1 миллиона рублей. Рассмотрев направленную белорусской стороной просьбу о выдаче разыскиваемого, компетентный суд Испании счел представленные нами доводы, без всяких сомнений, убедительными и принял решение об экстрадиции преступника в Беларусь.