Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Пермском крае

Экипаж истребителя МиГ-31 катапультировался, сообщил агентству «Интерфакс-АВН» официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ полковник Владимир Дрик. По его словам, летчики живы. Их обнаружила поисковая группа, состояние пилотов удовлетворительное.
По оценке экспертов, истребитель-перехватчик МиГ-31, получивший на Западе название «Foxhound» («Гончая»), наиболее мощный самолет в своем классе, не имеющий аналогов по вооружению и максимальной скорости полета, сообщает ctv.by.
После падения истребителя МиГ-31 в Пермском крае Минобороны РФ временно приостановило полеты таких самолетов. Об этом сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны полковник Владимир Дрик.
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