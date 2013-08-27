Интерпол подтвердил выдачу международного ордера на арест топ-менеджеров «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Интерпол подтвердил выдачу международного ордера на арест топ-менеджеров «Белорусской калийной кампании» Петрова, Солодовникова, Евстратова и Самойлова, объявленных в розыск белорусской стороной. Об этом сообщили в Следственном комитете нашей страны. В адрес ведомства из центральных органов Международной организации уголовной полиции, находящихся во французском городе Лионе, поступило такое подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Следственном комитете пояснили, что перечисленные лица «должны быть задержаны в странах, входящих в Интерпол, с применением меры пресечения в виде заключения под стражу».

Четверо топ-менеджеров «Белорусской калийной компании» разыскиваются в рамках расследования уголовных дел, возбужденных генпрокуратурой. Основанием послужили материалы о совершении этими людьми явных злоупотреблений служебными полномочиями в корыстных целях, повлекших нанесение существенного вреда государственным и общественным интересам Республики Беларусь, а также нанесение ущерба в особо крупном размере предприятию «Беларуськалий» и ЗАО «БКК». Один из фигурантов дела - председатель наблюдательного совета кампании Владислав Баумгертнер - задержан и заключен под стражу.

До того как появиться в криминальный сводках, фамилия Баумгертнер последний месяц не сходила с передовиц ведущих экономических газет и журналов. Объявив о разрыве отношений с главным партнером – «Беларуськалием» – генеральный директор уральской компании обвалил мировой рынок калийных удобрений.

До недавнего времени, в итоге, тонна калия стоила 400 долларов. Но как только война началась – цены полетели вниз. Сулейман Керимов намеренно их сбивает. Все тот же Баумгертнер не так давно заявил: цена может быть и 300 долларов и даже ниже в самое ближайшее время. В результате этого демпинга Белоруссия теряет и рынок, и деньги. По разным подсчетам, до 1 млрд долларов в год. Тут хочешь – не хочешь, начнешь контратаку.

В эфире очевидное, но почти невероятное. В выпусках новостей и на одном из федеральных российских каналов, и на очень альтернативном, в сети Интернет, не только сходно описывают ситуацию с задержанием в Беларуси топ-менеджера российской компании, но и не скрывают – повод для его ареста у белорусских правоохранительных структур и законный, и более чем весомый. Ведь урон от умышленных действий Владислава Баумгертнера и группы его приближенных и очевидный, и такой большой, что почти невероятный.

Юрий Крупнов, председатель Движения развития (Россия):

Произвольные действия «Уралкалия» и менеджмента «Уралкалия» в последний месяц по сути привели к ситуации, напрямую обрушающей весь мировой рынок калия. Здесь действия произвольные в противовес договоренностям, в том числе на межгосударственном уровне, и это, безусловно, удар по евразийской интеграции. Действия правоохранительных органов Республики Беларусь представляются вполне оправданными.

Так каким же образом вполне локальной группе российских менеджеров по предварительному сговору удалось устроить настолько глобальный скандал. Как выяснили белорусские следователи, в три хода.

Во первых, с 2011 Баумгертнер, явно не без ведома главного акционера «Уралкалия» Керимова, начинает ставить на посты в руководстве совместной торговой компании «БКК» своих людей.

Во-вторых, свои люди Баумгертнера тайно перекраивают сбытовые потоки калийных удобрений в пользу керимовского «Уралкалия». В ход идут и уговоры, и откровенная уголовщина вроде кражи компьютеров с коммерческой информацией.

Ну, а после того, как белорусская сторона начинает требовать от управленцев ответов – финальный штрих. Третий этап – заявление об одностороннем разрыве «Уралкалия» и его белорусского партнера.

После этого вниз, и даже гораздо глубже чем самые глубокие соляные шахты, падают и акции россиян, и цены на калий во всем мире. В результате – проигрывают почти все. Белорусы, российские акционеры, компании-партнеры, канадцы, немцы, израильтяне из числа калийщиков и много еще кто. А в выигрыше лишь группа самого Баумгертнера и... знавший об обвале главный акционер «Уралкалия» миллиардер Сулейман Керимов. Чью роль в афере до конца, выяснить, правда, еще предстоит. Также как и то, как именно называть схему Баумгертнера-Керимова: по-модному, «рейдерством», или, по-понятному, «хищением в особо крупном масштабе».

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Предположить, что российские олигархи пытались перекрыть канал сбыта «Белкалия», для того чтобы искусственно ухудшить его положение и тем самым создать предпосылки для захвата, вполне можно. Белорусское государство, учитывая значимость «Белкалия», должно было реагировать быстро и убедительно и в доступной даже для российского олигарха форме, что, собственно говоря, и произошло.

Впрочем, как калийные соли оказываются на поверхности, благодаря шахтерами, так и подробности калийных махинаций российских менеджеров сейчас извлекаются на свет следователями. Причем, даже то, что уже раскопали, впечатляет настолько, что не слишком-то жалующая Беларусь российская интернет-общественность в этот раз уж точно не на стороне джентльменов коммерческой удачи Баумгертнера, Керимова и остальных.

Мнение пользователя Vladimir Gubchenko, форум интернет-издания Лента.Ру (Россия):

Если «эффективный менеджер» наносит стране вред своими действиями, направленными на увеличение личного богатства и нарушает при этом законы страны, он должен перед государством ответить.

Мнение пользователя Гай Юльевич, форум интернет-газеты «Взгляд» (Россия):

[Президент Беларуси] – молодец. У него ворье сидит в тюрьме, а не в правительстве.

Мнение пользователя Alexandr52, информационно-дискуссионный портал НьюсЛэнд.Ком (Россия):

...Если гражданин России совершил преступление на территории другого государства, то он должен отвечать по закону этого государства и правоохранительные органы сами в праве решать арестовывать его или нет. Тем более речь идет о миллионных хищениях. Я думаю, что забеспокоились именно те чиновники, которые имели что-то от Баумгертнера.

Мнение пользователя БарабашкA, информационно-дискуссионный портал НьюсЛэнд.Ком (Россия):

Баумгертнер забыл, что такое в России закон, а в Беларуси ему напомнили и поделом!

Сходна реакция и в белорусских сетевых палестинах.

Мнение пользователя sokrates2007, Форум «Белорусский портал Тут.Бай»:

И ведь пора бы уже запомнить «Укралкалию» и прочим олигархическим структурам, что Беларусь – не Россия, безнаказанно грабить страну ради своего кармана не получится. Но нет, не доходит, пока [не арестуют].

Четко рассмотрели в действиях Баумгертнера и Ко нарушение Уголовного кодекса и в Интерполе. Международная правоохранительная структура подтвердила выдачу ордера на арест топ-менеджеров Олега Петрова, Константина Солодовникова, Игоря Евстратова и Дмитрия Самойлова, объявленных в розыск белорусской стороной. А белорусская сторона, в свою очередь, пообещала информировать общественность о дальнейших шагах следствия и обо всех вновь открывающихся обстоятельствах этого дела.