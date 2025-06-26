Орден с непростой историей – в музее истории ВОВ представили уникальную награду лейтенанта Скороварова

Его уникальность – в непростой истории. Более 20 лет эту медаль хранила земля. Такую награду получали только те, кто проявил особую храбрость и самоотверженность. Александр Скороваров во время Великой Отечественной войны был старшиной 68-го отдельного разведывательного батальона. В ходе оборонительных боев в Дзержинском районе лейтенант закопал штабные документы и свой орден в землю, чтобы они не попали в руки врага. После войны не раз возвращался на то место. Но ничего не находил – в ходе боев все сильно изменилось.

Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

И вот в 1963 году чисто случайно во время земляных работ бульдозерист ковшом поднял вместе с землей вот этот орден и то, что осталось от документов (документы пришли в негодность). Но орден таким образом удивительным вернулся своему владельцу. А в 1964 году Александр Скороваров лично передал его нашему музею. И это действительно очень редкий случай.

Это шестая серия выставки раритетных экспонатов из коллекции музея. Каждый месяц временная экспозиция обновляется. Так, посетители уже смогли увидеть звезду Героя Советского Союза, самодельное партизанское оружие, документы и личные вещи героев. Проект «Раритеты музея» приурочен к 80-летию Великой Победы.