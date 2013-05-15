Хулиганы напали на подростка в минском метро на станции «Площадь Победы»

Новости Беларуси. Подземный налет. Столичные правоохранители ищут троих хулиганов, которые напали на 17-летнего школьника на станции метро «Площадь Победы».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дебоширы с кулаками набросились на парня, а один из них даже укусил подростка за ногу.

Услышав, как диспетчер по громкой связи вызывает сотрудника милиции, злоумышленники скрылись, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района:

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Молодой человек после данного происшествия обратился в больницу за оказанием медицинской помощи. Врачи поставили ему диагноз черепно-мозговая травма, ушиб уха и множество ссадин.

И как стало сегодня известно, парня, избившего школьника в метро, привели в милицию .... родители.

Александр Ластовский, Пресс-секретарь столичной милиции:

Благодаря интернету и охвату территории средствами массовой информации родители посмотрели видео и узнали своего сына. Его за ухо и привели в милицию.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района:

Задержанным оказался уроженец города Минска 1993 года рождения, молодой человек на данный момент нигде не работает и не учится. В отношении него сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



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