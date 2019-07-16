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Передовые технологии. Уникальный аппарат МРТ появился в Молодечно

16 июля 2019 18:17
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Новости Беларуси. Медицина с интеллектом. Уникальный аппарат МРТ появился в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его аналогов нет нигде в стране. Новейшая техника позволяет проводить качественную диагностику, не покидая район.

Передовые технологии. Уникальный аппарат МРТ появился в Молодечно-1

Оборудование – подарок Министерства здравоохранения, а строительно-ремонтные работы взяла на себя областная и районная власти. Под аппарат в центральной районной больнице отвели отделение с отдельным входом, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

Передовые технологии. Уникальный аппарат МРТ появился в Молодечно-4

Передовые технологии. Уникальный аппарат МРТ появился в Молодечно-6

Подробнее –  в видеоматериале

# Медицинское оборудование # Здоровье # Фотофакт

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