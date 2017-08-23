Хотели попасть в Евросоюз в поисках лучшей доли: подробности задержания иракцев

Новости Беларуси. За попытку пересечения белорусской границы под Брестом задержаны четверо иракцев. Путь им преградили за несколько сотен метров от территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушители не скрывали, что стремились попасть в Евросоюз в поисках лучших жизни.