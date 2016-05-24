«Хотел совершить покупку, но закончилось все кражей»: подробности ограбления ювелирного салона в Минске

Новости Беларуси. 24 мая в Минске задержан вор, который хотел ограбить один из ювелирных салонов. Мужчина решил, так сказать, даром забрать браслет стоимостью 37 млн. рублей. О том, как погоню вели девушки-продавцы и подробностях происшествия.

Начало рабочего дня. В ювелирный магазин заходит темнокожий мужчина. Интересуется золотым браслетом, причем не дешевым, а стоимостью порядка 40 млн. рублей.

На камере видеонаблюдения отчетливо видно, как мужчина берет в руки браслет, примеряет его, затем проходит к кассе.

Инга Вертинская, продавец ювелирного магазина:

Продавец предложила оформить дисконтную карту, пока она наклонилась, чтобы достать анкету. Он побежал к выходу. Я боковым зрением увидела, что это происходит, нажала тревожную кнопку, побежала за ним.

За грабителем тут же бросились бежать продавцы. Крик о помощи услышали прохожие. Неравнодушными оказались двое мужчин. Они и помогли задержать злоумышленника. Произошло все в нескольких метрах от магазина.

Подоспели и правоохранители. В наручниках оказался 36-летний минчанин. Как он позже признается: воровать ничего и не планировал. Все случилось и для самого неожиданно. В общем, может, глаза и боялись, но руки делали.

Сергей Дрогуль, представитель ювелирной сети:

Обычный покупатель, абсолютно рядовой для минского магазина не вызвал никаких подозрений. Хотел совершить покупку, но, тем не менее, закончилось это все кражей.

Была это спонтанная выходка или умышленный грабеж, выяснят следователи. В любом случае охотнику за сокровищами наказания не избежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Прибывшему наряду отдела Департамента охраны подозреваемый был передан. В настоящий момент он доставлен в РОВД для разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено ст. 206 УК. Это грабеж.