Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ перебором паролей и потребовали 2700 долларов

Новости Беларуси. Хакерские атаки совершены на сервер Светлогорской Центральной районной больницы. В отделение милиции обратились сотрудники медучреждения, база которого оказалась зашифрована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За восстановление файлов кибервзломщики потребовали 2700 долларов.
Деньги нужно было перечислить на номер электронного кошелька. Как выяснилось в ходе расследования, хакерская атака произошла путем перебора паролей. На компьютерном сервере больницы была установлена лицензионная операционная система, но защиты как таковой не было.
Заблокированные файлы восстановлению не подлежат. Хакерам грозит срок до пяти лет лишения свободы.