Прямой эфир

Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ перебором паролей и потребовали 2700 долларов

17 июня 2017 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хакерские атаки совершены на сервер Светлогорской Центральной районной больницы. В отделение милиции обратились сотрудники медучреждения, база которого оказалась зашифрована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За восстановление файлов кибервзломщики потребовали 2700 долларов.

Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ перебором паролей и потребовали 2700 долларов-1

Деньги нужно было перечислить на номер электронного кошелька. Как выяснилось в ходе расследования, хакерская атака произошла путем перебора паролей. На компьютерном сервере больницы была установлена лицензионная операционная система, но защиты как таковой не было.

Заблокированные файлы восстановлению не подлежат. Хакерам грозит срок до пяти лет лишения свободы.

# происшествия # Фотофакт # Хакеры

Другие новости рубрики

Все новости
Авария на М1: водитель буксировал УАЗ и врезался в колонну байкеров
17 июня 2017 12:08

Авария на М1: водитель буксировал УАЗ и врезался в колонну байкеров

Авария в Минске: молодая женщина с ребенком в салоне не уступила дорогу встречной машине
16 июня 2017 18:12

Авария в Минске: молодая женщина с ребенком в салоне не уступила дорогу встречной машине

В Гродно скончался мужчина, несколько сотен метров бежавший за своей машиной
16 июня 2017 17:34

В Гродно скончался мужчина, несколько сотен метров бежавший за своей машиной