Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ перебором паролей и потребовали 2700 долларов

Новости Беларуси. Хакерские атаки совершены на сервер Светлогорской Центральной районной больницы. В отделение милиции обратились сотрудники медучреждения, база которого оказалась зашифрована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги нужно было перечислить на номер электронного кошелька. Как выяснилось в ходе расследования, хакерская атака произошла путем перебора паролей. На компьютерном сервере больницы была установлена лицензионная операционная система, но защиты как таковой не было.