В Беларуси пресекли незаконный вывоз 14 тонн лосося

14 тонн лосося пытались вывезти из Беларуси в Россию под видом других товаров. Вблизи границы сотрудники таможни остановили фуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель предъявил документы на перемещаемые газированные напитки и макаронные изделия. Но при досмотре в контейнере была обнаружена свежеохлажденная рыба. Ее стоимость более 760 тысяч рублей.