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В Беларуси пресекли незаконный вывоз 14 тонн лосося

09 февраля 2024 11:13
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14 тонн лосося пытались вывезти из Беларуси в Россию под видом других товаров. Вблизи границы сотрудники таможни остановили фуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси пресекли незаконный вывоз 14 тонн лосося-1

Водитель предъявил документы на перемещаемые газированные напитки и макаронные изделия. Но при досмотре в контейнере была обнаружена свежеохлажденная рыба. Ее стоимость более 760 тысяч рублей.

В Беларуси пресекли незаконный вывоз 14 тонн лосося-4

В отношении перевозчика начат административный процесс. Известно, что ему грозит штраф. Размер взыскания может оставлять до 50 % от стоимости товара.

# Таможня Беларуси # происшествия

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