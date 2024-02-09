В Беларуси пресекли незаконный вывоз 14 тонн лосося

14 тонн лосося пытались вывезти из Беларуси в Россию под видом других товаров. Вблизи границы сотрудники таможни остановили фуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 тонн лосося пытались вывезти из Беларуси в Россию под видом других товаров. Вблизи границы сотрудники таможни остановили фуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель предъявил документы на перемещаемые газированные напитки и макаронные изделия. Но при досмотре в контейнере была обнаружена свежеохлажденная рыба. Ее стоимость более 760 тысяч рублей.
В отношении перевозчика начат административный процесс. Известно, что ему грозит штраф. Размер взыскания может оставлять до 50 % от стоимости товара.