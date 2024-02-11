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Белоруса с травмой ноги сняли со скалы на острове Огненная Земля

11 февраля 2024 13:58
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Белоруса с травмой ноги сняли со скалы на аргентинском острове Огненная Земля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео спасательной операции 11 февраля разместила в Сети Комиссия по оказанию помощи города Ушуайе.

Белоруса с травмой ноги сняли со скалы на острове Огненная Земля-1

29-летний турист из Беларуси в группе осуществлял восхождение на скалу, но получил травму. Это случилось около 19 часов. К полуночи спасатели добрались к месту происшествия. После оказания первой медпомощи они начали готовить мужчину к эвакуации.

Спуск начался примерно в половине второго ночи, травмированного скалолаза несли на носилках. К машине скорой помощи его доставили в 4 утра и отвезли в больницу административного центра провинции Огненная Земля.

# ЧП # происшествия

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