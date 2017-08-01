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Гражданин Литвы, глава интернациональной группы контрабандистов, задержан в Национальном аэропорту «Минск»

01 августа 2017 06:00
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» задержан гражданин Литвы, глава интернациональной группы контрабандистов. Как сообщили в Национальном центральном бюро Интерпола в Беларуси, на родине мужчину разыскивали за совершение преступления в этой сфере. Известно, что задержанный руководил группой из числа белорусских, латвийских и российских граждан, которая занималась контрабандой сигарет через территории России и Латвии в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданин Литвы, глава интернациональной группы контрабандистов, задержан в Национальном аэропорту «Минск»-1

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Данное задержание стало возможным благодаря качественному взаимодействию между бюро Интерпола Беларуси и бюро Интерпола Литвы. С учетом того, что действительно преступность не имеет границ, между оперативными подразделениями, между сотрудниками уголовного розыска по борьбе с экономическими преступлениями по линии Интерпола идет постоянный обмен информацией.   

В настоящее время решается вопрос о выдаче нарушителя правоохранительным органам Литвы.

# происшествия # Контрабанда # Георгий Евчар

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