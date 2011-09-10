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Готовы первые данные самописцев рухнувшего Як-42 с хоккеистами «Локомотива» на борту

10 сентября 2011 18:46
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В России продолжается расследование причин авиакатастрофы под Ярославлем. Уже готовы первые данные самописцев рухнувшего Як-42.

В числе приоритетных две версии — техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. В Росавиации заявили, что топливо, которым был заправлен лайнер, соответствовало всем стандартам. Об этом стало известно по результатам экспертизы.

После катастрофы ЯК-42 под Ярославлем Ространснадзор взялся за проверку всех воздушных судов этого типа. По разным причинам уже забраковано 8 самолетов. Их эксплуатация приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Стоит отметить, что в России только с начала этого года произошло около 20 авиакатастроф с разными типами самолетов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Техногенные катастрофы # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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