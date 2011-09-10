В Ярославле сегодня простились с погибшими хоккеистами и тренерами «Локомотива»

Церемония проходила в спорткомплексе «Арена-2000».

Люди нескончаемым потоком шли и оставляли цветы. Это были болельщики, простые жители и целые делегации. Попрощаться с коллегами по льду приехали белорусские динамовцы, игроки других клубов, воспитанники ярославской хоккейной школы, которые начинали карьеру в местной команде.

После гражданской панихиды возле спорткомплекса прошел траурный митинг. Похоронили спортсменов на центральном городском кладбище.

Траурные мероприятия сегодня проходят и в других российских городах, куда ранее — на их малую родину — были отправлены тела погибших. Церемонии прощания состоялись также в Швеции, Латвии, Чехии, Словакии, Украине, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».