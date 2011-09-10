В Минске прощаются с Русланом Салеем, легендарным белорусским хоккеистом

Тысячи людей пришли сегодня проститься с легендой белорусского хоккея Русланом Салеем на арену хоккейного клуба «Юность-Минск». Его жизнь оборвалась в авиакастрофе под Ярославлем 7 сентября.

При крушении погибла команда ярославского «Локомотива», в которую перешел наш спортсмен этим летом. К гробу с телом Руслана Салея были возложены венки от Президента Беларуси Александра Лукашенко, Континентальной хоккейной лиги, Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма, других ведомств, родственников и обычных людей.

Проститься с хоккеистом пришли в полном составе столичные дружины «Динамо» и «Юность-Минск», ветераны белорусского хоккея, руководители ведомств. Из разных городов России приехали проститься с партнером по национальной сборной известные хоккеисты. Похоронят Руслана Салея на Московском кладбище столицы.

Михаил Грабовский, хоккеист клуба «Торонто» (НХЛ):

Как я попал в Америку, он стал моим другом. Мы начали общаться, он был какой-то частью моей жизни. Я всегда не боялся спросить у него совета, и он мне помогал. Очень трагично, что такие люди уходят. Нам остается только ценить то, что они сделали для нашей республики, Беларуси.

Болельщики:

Для многих белорусских болельщиков Руслан Салей имел некоторые черты былинного богатыря — сильный, добрый, легендарный. Он всегда в трудную минуту помогал нашей сборной. Всегда мы знали, что если его и нет на площадке, в следующий раз он приедет и обязательно поможет.

Руслан Салей — для нас это всё. Это эпоха белорусского хоккея. Это шок не только для болельщиков, это шок для всего белорусского народа. Сколько будем жить, всегда будем помнить его.

Лучший представитель Беларуси в Национальной хоккейной лиге. Будет ли еще такой хоккеист, вырастет ли в такого хоккеиста кто-то из молодых наших играющих сейчас и в НХЛ, и в КХЛ — неизвестно. Утрата большая.

Прощание еще с двумя погибшими в авиакатастрофе нашими соотечественниками — форвардом Сергеем Остапчуком и тренером по физподготовке Николаем Кривоносовым состоится завтра.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой под Ярославлем, в которой погибли хоккеисты «Локомотива», выразил Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».