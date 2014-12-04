Гомель: 25-летний мужчина украл девять ботинок на левую ногу

Новости Беларуси. 25-летнего жителя Гомеля приговорили к пяти месяцем ареста. Кража произошла в минувшем году.

Молодой человек, ранее уже судимый за разбой, в одном из роллетов Центрального рынка Гомеля украл коробку с мужской обувью.

Правда, когда открыл ее, очень удивился: внутри находились девять ботинок, и все на левую ногу.



Денис Лапицкий, помощник прокурора Гомеля («Гомельскай праўде»):

Гомельчанин осознавал, что продать по одному ботинки не сможет, поэтому решил вернуть украденное, но не без выгоды для себя. Мужчина разработал план. Попросил знакомого, который тоже работает на Центральном рынке, помочь найти хозяина коробки, чтобы вернуть ему обувь за вознаграждение.



Когда хозяйка обуви была найдена, вор предложил ей забрать все левые ботинки за миллион белорусских рублей. Предпринимательница сторговалась на 800 тысяч. Только всей суммы у нее не оказалось, и молодому человеку вернули ровно половину.

Оставшуюся сумму она должна была передать на следующий день. После состоявшейся сделки злоумышленника задержала милиция.

Не менее курьезное ограбление произошло год назад в Слуцке.

Воришка забрался в салон техники. Мужчина был очень осторожен: использовал полиэтиленовые пакеты и бахилы: судя по всему, чтобы не наследить. Буквально за минуту он варварски сгреб с прилавка компьютерную технику и убежал.

Забавно, что при этом злоумышленник обронил свои документы, по которым его и нашли. Смотрите видео!