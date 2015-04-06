Голливудский «Король ботокса», продливший молодость Мадонны, найден мертвым в своей квартире

Новости США. Косметолог Фредерик Брандт, к услугам которого неоднократно прибегала певица Мадонна и актриса Холли Берри, найден мертвым в своем доме в Майами. Мужчине было 65 лет.

Как пишут американские СМИ, причиной смерти стала продолжительная депрессия. Обстоятельства смерти знаменитого косметолога пока не известны.







Полицейским и журналистам представители Брандта рассказали, что в последние месяцы он страдал от тяжелой депрессии. Причиной недуга стал сериал «Несгибаемая Кимми Шмидт», в котором использовали образ косметолога. Создатели телешоу сделали одного из героев похожим на Фредерика.





Коллега Брандта:

Я работал с Фредериком более 20 лет, он был удивительным человеком. Если опустить тот факт, каким профессиональным он был доктором, то могу сказать, что Фредерик являлся одним из самых добрых людей, которых я встречал .



В юности Фредерик мечтал стать певцом. Получив образование, он порядка 20 лет успешно практиковал в Майами. Брандт стал знаменитым в начале 90-х, когда в моду вошли инъекции. К косметологу выстраивалась очередь из голливудских актрис и моделей, которые мечтали о вечной молодости.







Его называли «Королем ботокса», «Властелином шприца», «Доктором Голливуда». Он специализировался на подтяжке лица и инъекциях ботокса. Звездная клиентура появилась у Фредерика благодаря певице Мадонне. В многочисленных интервью она признавалась, что своей безупречной кожей обязана именно ему.





В списке пациенток косметолога много звезд: Гвинет Пэлтроу, Том Форд, Хэлли Берри, Донна Каран и многие другие.