Гибель после падения в люк в Минске: почему трагические случаи повторяются и кто в этом виноват

Новости Беларуси. В Минске, провалившись в люк, погиб мужчина. 12-метровый колодец, а это высота 4-этажного дома, был прикрыт лишь тонкой решеткой.

К слову, подобный случай падения далеко не первый. Буквально месяц назад в канализацию в Витебске провалился ребенок, а чуть ранее в Гродненской области в люк угодила женщина.

Развития действия при бездействии долго ждать не пришлось. В открытый канализационный люк – он как раз у входа на столичный рынок – упал мужчина. Яма была прикрыта лишь решеткой.

Колодец глубиной в 12 метров стал смертельным капканом. Тело 41-летнего мужчины извлекали уже спасатели.

Кстати, таких подземных ловушек вблизи нашлось немало. Дорога, возле которой находится опасный колодец, соединяет рынок с частным сектором. По словам местных жителей, подобные случаи за это время происходили неоднократно.

Александр Виолокин, очевидец:

Бесхозяйственность повсюду.

Все бьют по хвостам. Обязательно кто-то провалится, и тогда все начинают работать. А как сделать так, чтобы не проваливались.

Заложниками подземелья люди становятся нередко. Вот, к примеру, один из последних громких случаев. Около месяца назад в Витебске в двухметровый колодец упал четырехлетний мальчик. Малышу, можно сказать, повезло: в яме не оказалось воды и он отделался лишь испугом и разбитым коленом.

А вот для жительницы Гродненской области все закончилось трагически. В конце сентября молодая женщина провалилась в незакрытый люк и утонула в трехметровом колодце. Он был заполнен сточными водами.

Перечислять данные печальной статистики можно долго, а мы спустя сутки решили вернуться на место вчерашнего происшествия.

Вот так выглядит сейчас место трагедии: колодец, ставший роковым, закрыли. Закрыли и люки, которые находятся рядом с ним, но проблема актуальна по-прежнему.

Звонки с сообщениями об открытых люках периодически поступают и на горячую линию телеканала СТВ. Ситуацию стараются держать на контроле и городские службы, но это удается не всегда, по весьма непредсказуемым обстоятельствам.

Алексей Фильченков, главный инженер УП «Горремливнесток»:

Проблема, во-первых, возникает не только у нашей организации, и во всех остальных, которые имеют подземные коммуникации. Соответственно, закрываются чугунными люками. Проблема возникает в следствие хищения их, как правило. В основном, видимо, на металлолом сдаются люки. Скорее всего, люки не сдаются целиком, изначально бьются на части, чтобы не было подозрений, что он где-то снят. Из-за этого все проблемы возникают.

С воровством люков, конечно, бороться пытаются, но такие эпизоды продолжают иметь место. Как и случаи падений в колодцы. В том числе и с летальным исходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, стоит люк около четырех сотен белорусских рублей. В противовес тому, что бесценно.