Гибель 10-летнего мальчика в минском аквапарке и 8-летнего – в Гомельской области. Что объединяет оба случая?

Новости Беларуси. Трагедией обернулись эти дни сразу для нескольких белорусских семей. Следствие выясняет причины гибели ребенка в аквапарке «Dreamland». По предварительным данным, мальчик утонул. Из воды его достал один из посетителей. Печальные новости 24 августа пришли и из Рогачевского района. Здесь нашли тело второклассника, которого разыскивали двое суток. Что объединяет оба этих случая?

Субботний визит в один из столичных аквапарков для 10-летнего мальчика оказался роковым. Уже известно, что в Минск он приехал из Гродно навестить сестру. Именно под ее присмотром в детской зоне водного парка и проводил этот вечер ребенок.

Причины трагедии пока устанавливаются, но, по рассказам одного из очевидцев, мальчику стало плохо после того, как он скатился с горки. Уже после из бассейна его в бессознательном состоянии достанет один из отдыхающих.

Виолетта, очевидец происшествия:

Молодцы, помогали спасать мальчика, делали искусственное дыхание, сгибали и разгибали ноги, помогали его реанимировать. Но большинство, конечно, были в шоке, очень многие плакали. Когда уже стало понятно, что мальчика спасти не могут, очень многие плакали.

Ударился ли мальчик головой или просто вода попала в легкие – многие уверены, что ребенка можно было спасти, вовремя оказав ему профессиональную медицинскую помощь. Ведь до приезда скорой ребенка пытались вернуть к жизни сами отдыхающие, а не кто-то из персонала. Только спустя некоторое время к ним присоединилась медсестра аквапарка. Правда, привести ребенка в чувство ей не удалось. Столичными следователями возбуждено уголовное дело.

А пока ведется следствие, аквапарк продолжает работать в прежнем режиме. Недавняя трагедия не сказалась на посещаемости этого места, и родители, не боясь, ведут в водный парк своих детей.

В детском бассейне аквапарка вода едва доходит до колен, а на всей площадке находится четыре инструктора-спасателя, которые предлагают детям надеть спасательные жилеты или нарукавники. Но даже такие меры предосторожности не гарантируют полной безопасности детей.

Минчане:

То, что достаточно людей, которые наблюдают за тем, что происходит на воде, я бы сказал, что достаточно. Но что касается медицинской помощи, я не видела ни одного врача здесь, медсестры, чтобы рядом находилась.

Эта трагедия может произойти не только в аквапарке, а где угодно, в любом месте, если не следить за детьми.

Родители должны быть в первую очередь теми людьми, которые смотрят за своими детьми.

Жители деревни Красница 24 августа все как один прокручивают в голове события минувшей пятницы. Восьмилетнего Мишу Гузеева, приехавшего погостить к бабушке, в тот день видели многие. Одной из последних, кого повстречал Миша, была Паша Степановна. Было это около четырех вечера.

Паша Шутова, житель деревни Красница:

После шести часов его бабушка уже начала искать. Очень страшно, конечно. Страшная ситуация, невозможно.

Сутки напролет мальчика искали милиция, спасатели, учителя, лесники, волонтеры. Надежда исчезла, когда в канализационном отстойнике на окраине деревни выловили одежду ребенка. Было принято решение откачивать стоки. Только после этого тело Миши Гузеева подняли на поверхность. Шансов выжить у ребенка практически не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

Следователи отрабатывают несколько версий гибели ребенка. Рассматривают как криминальный характер произошедшего, так и отрабатывают версию несчастного случая. По предварительным данным эксперта, смерть малолетнего наступила в следствие утопления.