Прямой эфир

Футбольные фанаты устроили побоище на матче чемпионата Бразилии. 2 человека госпитализированы

09 декабря 2013 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Футбольные фанаты устроили побоище на матче последнего тура чемпионата Бразилии. Из-за беспорядков игру пришлось остановить, продолжена встреча была только после того, как на стадион были стянуты усиленные наряды полиции. Два человека госпитализированы, один из них находится в очень тяжелом состоянии.

Игра оказалась принципиальной для обоих клубов. «Васко» из Рио-де-Жанейро – одна из самых популярных команд страны – борется за выживание в «Серии А», в то время как «Атлетико» бьется за путевку в розыгрыш Кубка Либертадорес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погромы фанатов

Другие новости рубрики

Все новости
Двое детей утонули в Гомеле. По заявлению родителей ребята ушли из школы одни и раньше положенного времени
08 декабря 2013 19:07

Двое детей утонули в Гомеле. По заявлению родителей ребята ушли из школы одни и раньше положенного времени

4-летний мальчик сбежал от пьяных родителей и едва не замёрз в поле
08 декабря 2013 15:39

4-летний мальчик сбежал от пьяных родителей и едва не замёрз в поле

В Минске на балкон многоэтажки обрушилось сухое дерево. Звонки в ЖЭС 4 года игнорировались
07 декабря 2013 17:19

В Минске на балкон многоэтажки обрушилось сухое дерево. Звонки в ЖЭС 4 года игнорировались