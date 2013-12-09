Футбольные фанаты устроили побоище на матче чемпионата Бразилии. 2 человека госпитализированы

Новости Беларуси. Футбольные фанаты устроили побоище на матче последнего тура чемпионата Бразилии. Из-за беспорядков игру пришлось остановить, продолжена встреча была только после того, как на стадион были стянуты усиленные наряды полиции. Два человека госпитализированы, один из них находится в очень тяжелом состоянии.

Игра оказалась принципиальной для обоих клубов. «Васко» из Рио-де-Жанейро – одна из самых популярных команд страны – борется за выживание в «Серии А», в то время как «Атлетико» бьется за путевку в розыгрыш Кубка Либертадорес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.