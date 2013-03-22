Французская полиция предъявила обвинение бывшему президенту Николя Саркози

Новости Франции. Французская полиция предъявила обвинение Николя Саркози, бывшему президенту Франции. По версии следствия, он обманным путем получил деньги на свою предвыборную кампанию в 2007 году.

Политика подозревают в том, что он воспользовался состоянием здоровья богатейшей женщины Франции Лилиан Бетанкур, страдающей болезнью Альцгеймера. Она является владелицей парфюмерной империи «Лореаль».

Расследование началось более пяти лет назад, однако обвинение было предъявлено только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.