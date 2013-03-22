Убийце 20-летнего таксиста в Витебске грозит пожизненное заключение или смертная казнь

Новости Беларуси. Дело об убийстве 20-летнего таксиста в Витебске передано областной суд. Подозреваемый в убийстве – 40-летний безработный житель Витебска, ранее судимый за угон автомобиля. В свое время он работал в службе такси. Следствием ему предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: п.12 ч.2 ст.139 – убийство из корыстных побуждений, по ч.3 ст. 207 – разбой, по ч.2. ст. 295 – незаконное изготовление охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, ст. 214 - угон транспортного средства. Статья 139 УК РБ предусматривает наказание лишением свободы на срок от восьми до 25 лет или пожизненным заключением, или смертной казнью.



Преступление, совершённое в сентябре мнившего года, имело большой общественный резонанс. Напомним, тело убитого водителя такси с огнестрельным ранением шеи и колото-резаными ранами в машине нашел его коллега 13 сентября на следующий день после преступления. Убитый 20-летний Алексей Краско служил в МЧС, в свободное время подрабатывал водителем. У него были украдены около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон. Огромную помощь в розыске подозреваемого в убийстве оказали граждане, корпоративную солидарность проявили витебские таксисты, активно участвовавшие в поисках своего коллеги.