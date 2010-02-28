Фото. Сильный ветер и дождь оставил тысячи людей без света в Европе

В Испании ураган с легкостью переворачивает автомобили, валит деревья и опоры линий электропередачи.

Власти призывают жителей по возможности оставаться дома. Находиться на улицах все опаснее.

Ураган оставил без света и миллион домов на западе Франции. В четырех департаментах уровень опасности повышен до максимального – красного. Метеорологи говорят, что это самый сильный шторм за последнее десятилетие.

Сейчас дождь и сильный ветер движутся в сторону Великобритании. Там объявлено штормовое предупреждение.