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Фото. Сильный ветер и дождь оставил тысячи людей без света в Европе

28 февраля 2010 18:26
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В Испании ураган с легкостью переворачивает автомобили, валит деревья и опоры линий электропередачи.

Власти призывают жителей по возможности оставаться дома. Находиться на улицах все опаснее.

Ураган оставил без света и миллион домов на западе Франции. В четырех департаментах уровень опасности повышен до максимального – красного. Метеорологи говорят, что это самый сильный шторм за последнее десятилетие.

Сейчас дождь и сильный ветер движутся в сторону Великобритании. Там объявлено штормовое предупреждение.

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода # Фотофакт

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