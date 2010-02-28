Фото. Мощное землетрясение в Чили: в списке жертв – уже более 300 человек

В стране не прекращаются подземные толчки. Новое мощное землетрясение почувствовали жители столицы Сантьяго и города Консепсьон – наиболее пострадавший от стихии.

Сегодня там обрушился жилой дом. Под обломками – около ста человек. Тем временем растет число погибших от первого подземного удара. В списке жертв – уже более 300 человек. Но еще многие остаются под завалами. Спасатели разбирают рухнувшие постройки в надежде найти выживших.

За полминуты землетрясение оставило без крова около двух миллионов жителей. Повреждены тысячи домов, мосты и автомагистрали. Во многих населенных пунктах нет света, не работает телефонная связь. Ощущается нехватка питьевой воды.

Последствия самого сильного за полвека в Чили стихийного бедствия ощутили более двух миллионов человек. А его отголоски разлетелись по всему миру. Цунами – высотой до полуметра обрушились на берега Японии, Новой Зеландии, Таити и Гавайских островов. Сильные подземные толчки зафиксированы и в Южной Азии – на границе Пакистана и Афганистана, а также в Индии.

В связи с многочисленными жертвами землетрясения в Чили Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования руководству этой страны, а также родным и близким погибших.