Фото. Правительство Гаити обнародовало официальные данные о жертвах землетрясения

Согласно им только в столице республики Порт-О-Пренсе погибло свыше 150 тысяч человек.

Сколько еще людей может находиться под завалами, никто не знает. Однако найти живых спустя 13 дней уже маловероятно. Поисковые операции прекращены. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы помочь пострадавшим. На острове работают бригады медиков. Организуются палаточные лагеря.

Накануне на Гаити вновь зафиксировано сильное землетрясение. Его магнитуда — 5,5 баллов. Эпицентр находился в 40 километрах от Порт-о-Пренса.