Фото. Мощный взрыв бытового газа в минской пятиэтажке

ЧП произошло по улице Данилы Сердича. Повреждено несколько квартир, во всем подъезде выбиты стекла. Пострадал один из жильцов, сейчас он в больнице. Более 40 человек эвакуировали.

Ударная волна вынесла стекла, несколько дверей и плитперекрытия. Осколки повредили и стоящие во дворе автомобили. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, сейчас – в реанимации. Больше никто из жильцов не пострадал.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

– Взрыв был вызван неисправностью шланга, который подавал газ от трубы к плите.

Сегодняшний взрыв – не первое ЧП в квартире по этому адресу. Совсем недавно здесь был пожар. Жители подъезда, говорят, соседство с хозяином этой квартиры - не из приятных.

Ирина Гонтарева, соседка:

– Он давно неблагонадежный. Когда пожар был, было очень страшно.

Группа специалистов обследовала пятиэтажку и выяснила, насколько безопасно оно для проживания. Пока работали оперативники, из подъезда эвакуировали всех жителей. Буквально через полчаса после взрыва коммунальные службы уже убирали мусор и стеклили окна.

На место ЧП прибыл и исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько. Он пообещал, что последствия взрыва будут устранены сегодня же. Однако этот случай – повод задуматься об усилении безопасности.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

– Мы будем думать над тем, как более предметно и требовательно подойти к вопросам усовершенствования нормативов по работе с данной категорией граждан. Необходимо усовершенствовать работу участковых милиционеров, повысить ответственность работников ЖКХ, комитета общественного самоуправления. Потому что невозможно в двухмиллионном городе и знать о каждом человеке.

Но это проблема не только правоохранителей. Речь – об элементарном небезразличии каждого.

Елена Климова, Александр Миронович, телекомпания СТВ.