Стрельба в школе в Алабаме: один ученик убит

В одной из американских школ в пятницу вновь произошла стрельба. Ученик средней школы во время перемены выстрелил в своего одноклассника, который скончался вскоре после того, как его доставили в больницу. Других пострадавших нет.

После происшествия представитель полиции, дежуривший в тот день в школе, тут же арестовал преступника. Двери самого учебного заведения вместе с учениками на время разбирательства закрыли на замок.

Это неоднозначное решение руководство школы вызвало среди детей и родителей, которым они стали тут же звонить, панику, сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются, и пока неясно, что именно послужило причиной стрельбы. Однако, одноклассники утверждают, что преступник по интернету получил какое-то письмо, с которым и может быть связан мотив убийства.