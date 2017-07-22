Если бы это ночью, деревня могла бы сгореть: трое подростков потушили лесной пожар в Брестской области

Новости Беларуси. Школьники, сражаясь с пламенем, не дали сгореть лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полыхающие деревья подростки увидели, когда возвращались с речки. А пока машина МЧС пробиралась в глубь лесного массива, зря времени не теряли. В итоге пожар, который мог перекинуться на деревню, ребята фактически потушили самостоятельно.

Максим Леончук, житель деревни Сухое:

Там есть дорога через лес. Там шли и уже видели, что горит. Этот поход на речку они точно запомнят надолго. Беззаботный отдых и игры прервал дым из соседнего леса. Владислав Сергиевич, житель деревни Сухое:

Мы подумали, что это так кто-то палит что-то. Потом едем обратно, видим – дым валит. Думаю, заедем. Тут уже в дыму все, тушить начали, попросил нас фермер. На борьбу с огнем подростки включились незамедлительно. В дело пошло все, что было под рукой.

Сергей Кунаховец, житель деревни Сухое:

Огонь горел, мы его просто брали и отгребали в другую сторону. Он уходил назад и не переходил на сухое, и не горело все. Максим Леончук:

Потом уже фермер принес две лопаты. И мы по бокам обкапывали и присыпали песком. Деревья начинали гореть – тоже песком присыпали. К этому моменту пламя достигло высоты почти в 2 метра, однако это не отпугнуло ребят. Петр Бутрим, СТВ:

Лесные пожары в этих местах не редкость, но чаще случаются в более засушливые годы. Однако бывают и исключения, как в этот раз: пожар возник как будто на ровном месте. Буквально за несколько мгновений пламенем охватило 20 соток леса. Вместе со школьниками лес спасал и местный фермер. Земли Николая Устымчука находятся по соседству. Причем под угрозой оказались не только они, но и ближайшая деревня.

Николай Устымчук, фермер:

Кто-то окурок бросил или спичку. Потому что резко такой дым в ту сторону повалил, а потом ветер развернулся, он пошел в деревню. Тут же рядышком деревня. Если бы это вечером, ночью, то и деревня могла бы сгореть, она же вплотную подходит к лесу. Немногим позже к месту возгорания добрались спасатели. Проехать в глубину леса было непросто. Впрочем, к этому времени пожар был фактически потушен. Спасателям оставалось лишь залить пепелище.

Александр Качула, начальник Ивановского РОЧС:

Благодаря тому, что ребята не прошли мимо, не остались равнодушными, удалось в минимальные сроки минимизировать ущерб от пожара. Поэтому на сегодня он незначительный. О своем смелом поступке сами школьники из глубинки отзываются скромно. Говорят, на их месте так поступил бы каждый. Совсем другое дело – посвятить этому всю жизнь.