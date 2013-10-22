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Двухметровый аллигатор пытался попасть в американский гипермаркет

22 октября 2013 11:33
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Новости США. Инцидент произошёл в штате Флорида. Аллигатор словно замер у входа в здание. По словам очевидцев, рептилия вела себя довольно мирно. Но за то время, пока находилась у входа, заставила посетителей изрядно понервничать.

Встревоженные покупатели вызвали полицейских и ветеринаров. Впрочем, их помощь не понадобилась. Крокодил скрылся в зарослях, находящихся поблизости.

Сотрудники гипермаркета предполагают, что внимание аллигатора привлекли автоматические двери. К слову, при виде аллигатора сотрудники торгового центра заблокировали двери.

Напомним, осенью прошлого года в магазин горнолыжного курорта Австрии нагрянули незваные гости. 80 овец буквально ворвались в торговый зал (смотрите видео).

# происшествия # Дикие животные

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