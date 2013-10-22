В США 12-летний школьник убил учителя, ранил 2 одноклассников и покончил с собой

Новости США. Очередной инцидент со стрельбой произошел в американской школе. В штате Невада 12-летний ученик убил учителя и ранил двоих одноклассников. Трагедия произошла на баскетбольной площадке. Подойдя к сверстникам, подросток достал пистолет и открыл огонь. Оказавшийся рядом преподаватель пытался остановить расправу, но был застрелен в упор. Затем нападавший покончил с собой.

О его мотивах пока ничего неизвестно. Полиция продолжает опрашивать очевидцев произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.